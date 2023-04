Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 67,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 633.298 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 87,58 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,82 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.003,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

