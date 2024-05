Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Grün

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 72,69 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 72,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 847.387 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,98 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 93,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Daimler Truck erzielt bessere Rendite