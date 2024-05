Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Montagnachmittag an

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 72,42 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 72,42 EUR. Bei 73,22 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.715.607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 31,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,98 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,90 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,69 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 35,87 Mrd. EUR, gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,38 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Daimler Truck erzielt bessere Rendite