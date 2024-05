Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 72,03 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.723 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 7,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit Abgaben von 23,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,90 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,69 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 35,87 Mrd. EUR gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

