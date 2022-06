Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 67,89 EUR. Bei 68,36 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 759.468 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. 12,85 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (54,67 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.04.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ex-Daimler-Aktie: Was Analysten von der Mercedes-Benz-Aktie erwarten

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co.: China will Autoindustrie ankurbeln

Mercedes-Benz-Aktie schließt dennoch im Plus: Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Wachstumsstrategie

