Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 06.07.2022 16:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,06 EUR. Bei 51,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.859.967 Stück.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,64 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 1,28 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,53 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.017,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,16 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

