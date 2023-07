Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 72,90 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 72,90 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,82 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.369 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 45,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.516,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

