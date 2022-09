Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 12:22 Uhr 2,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,03 EUR. Mit einem Wert von 53,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 705.941 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,38 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,60 EUR an.

Am 27.07.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.482,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

BMW, Mercedes-Benz & Co.: Gassorgen belasten Auto-Aktien

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Aston Martin-Aktie bricht ein: Aston Martin sichert sich Millionenbetrag zur Schuldensenkung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com