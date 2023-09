Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittwochmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 66,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 66,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,55 EUR. Bisher wurden heute 353.322 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 14,18 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 50,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,00 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 38.241,00 EUR gegenüber 36.440,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Pkw-Neuzulassungen - Großer Sprung bei Elektroautos

NYSE-Titel NIO-Aktie: 98 Prozent der deutschen NIO-Käufer machen Gebrauch von Batterietausch

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz von Rabattschlacht um E-Autos in China kaum betroffen - Kosten für E-Autos höher