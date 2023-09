Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 66,56 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 66,56 EUR. Bei 66,16 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 66,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 723.841 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 12,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,00 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 38.241,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.440,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Pkw-Neuzulassungen - Großer Sprung bei Elektroautos

NYSE-Titel NIO-Aktie: 98 Prozent der deutschen NIO-Käufer machen Gebrauch von Batterietausch

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz von Rabattschlacht um E-Autos in China kaum betroffen - Kosten für E-Autos höher