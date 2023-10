Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 63,19 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 63,19 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,74 EUR. Bei 64,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.986.277 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 20,43 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 24,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,06 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

STOXX-Handel STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag um Nulllinie