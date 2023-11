Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 57,95 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,95 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,33 EUR zu. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,95 EUR. Mit einem Wert von 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.553 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,32 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37.716,00 EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,91 EUR je Aktie belaufen.

