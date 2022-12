Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 64,07 EUR. Bei 63,68 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 460.196 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,75 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,57 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

