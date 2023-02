Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf grünem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 72,29 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 470.391 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,03 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.716,00 EUR – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.083,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com