Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 64,55 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 64,55 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,16 EUR. Mit einem Wert von 64,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 986.401 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,40 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

