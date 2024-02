Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 64,26 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 64,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 64,32 EUR. Bei 64,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.496 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,29 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,97 EUR je Aktie.

