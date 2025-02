Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag gestärkt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 57,67 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 57,67 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,70 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 479.854 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 12,00 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,34 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,67 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,85 EUR je Aktie aus.

