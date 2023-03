Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 75,63 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 75,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 492.311 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 86,42 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. In Sachen EPS wurden 3,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.389,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com