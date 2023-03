Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 75,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 75,31 EUR ein. Mit einem Wert von 75,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.284 Stück gehandelt.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 50,23 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,17 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 26.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com