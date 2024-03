Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 71,89 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 71,89 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 71,06 EUR. Bei 72,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 278.164 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,27 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,30 EUR an.

Am 22.02.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.261,00 EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

