Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 62,91 EUR. Bei 62,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 609.222 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 24,58 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,07 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,39 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,62 Milliarden EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.04.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 02.02.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,24 EUR je Aktie.

