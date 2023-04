Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 67,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.319.896 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 10,67 Prozent zulegen. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,13 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,58 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,82 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 41.003,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR umsetzen können.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2023 wird am 28.04.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

