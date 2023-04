Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 17:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 67,82 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.319.896 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 75,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,58 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,82 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 41.003,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,17 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com