Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 73,54 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 73,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.807.868 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,32 Prozent Luft nach oben. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 33,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 35,87 Mrd. EUR, gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,38 Prozent präsentiert.

Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,77 EUR je Aktie aus.

