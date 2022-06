Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 07.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 67,93 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,66 EUR. Mit einem Wert von 67,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.729 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,80 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie schlussendlich dennoch höher: Mercedes beordert weltweit fast eine Million Autos zurück in die Werkstätten

Ex-Daimler-Aktie: Was Analysten von der Mercedes-Benz-Aktie erwarten

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co.: China will Autoindustrie ankurbeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com