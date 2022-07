Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie legte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 52,92 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,49 EUR. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.510.527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 87,53 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 34.858,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,15 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

