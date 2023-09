Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 66,13 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,13 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 517.950 Stück.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,41 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,00 EUR.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,07 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

VW-, BMW-, Mercedes-Aktien tiefer: Extra-Steuer für schwere Autos in Frankreich könnte wohl deutsche Modelle treffen

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment verdient

Pkw-Neuzulassungen - Großer Sprung bei Elektroautos