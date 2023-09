Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 65,74 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 65,74 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 65,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.066.392 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (50,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

