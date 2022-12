Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 63,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 27,26 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 82,20 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.083,00 EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

