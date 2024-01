Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 63,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 63,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,50 EUR. Zuletzt wechselten 703.903 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,92 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

