Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 62,80 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.651 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33 EUR an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.200,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter