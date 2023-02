Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 72,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 72,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 497.015 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.716,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umsetzen können.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

