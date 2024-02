Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 64,91 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 64,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 894.917 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,21 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,93 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

