Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag behauptet

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 75,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 75,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 75,08 EUR. Mit einem Wert von 75,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 346.594 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Gewinne von 0,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,42 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 41.003,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

