Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 72,77 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 72,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378.582 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,27 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,30 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

