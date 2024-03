Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag fester

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,91 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 72,91 EUR nach oben. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,01 EUR zu. Bei 72,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 879.014 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,45 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,30 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

