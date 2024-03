Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 72,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 72,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,21 EUR. Bei 72,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.555 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,27 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,30 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen