Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 76,94 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 76,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 77,02 EUR. Bei 75,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.383.160 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 0,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,70 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 EUR, nach 3,72 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

