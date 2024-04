Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 76,72 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 76,72 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,45 EUR an. Bei 75,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.427.252 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 0,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 39,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,97 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,84 EUR fest.

