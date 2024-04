Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 75,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 75,46 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,51 EUR aus. Bei 75,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 83.524 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 37,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,70 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.261,00 EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

