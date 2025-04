Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Vormittag

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 49,42 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,89 EUR zu. Bei 49,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 319.862 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 56,72 Prozent zulegen. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,06 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

