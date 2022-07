Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 08.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 54,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,64 EUR. Bei 53,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 909.154 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 87,53 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

