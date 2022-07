Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Aufwind

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.07.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 54,85 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.192.095 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,59 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,53 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 34.858,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Am 26.07.2023 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So könnte die Blockchain Luxusmarken dabei helfen, Milliarden zu sparen

Continental, BMW & Co.: Auto-Aktien führen Börsenerholung an

Mercedes-Aktie zieht an: Milliarden-Investition in die Qualifizierung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com