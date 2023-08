Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 70,68 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 70,68 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,53 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 485.751 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,67 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,34 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,91 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.241,00 EUR – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

