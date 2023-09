Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 64,97 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 64,97 EUR. Bei 64,68 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,45 EUR. Zuletzt wechselten 637.497 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 17,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 28,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,55 EUR.

Am 27.07.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie eingefahren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,11 EUR im Jahr 2023 aus.

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

