Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR nach oben. Bei 65,95 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.308.085 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,01 Prozent zulegen. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 29,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,55 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.241,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Am 24.10.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

