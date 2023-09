Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 65,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 65,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,45 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 40.657 Aktien.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 30,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38.241,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.440,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: Rivian-Chef schießt gegen Verbrenner - aber auch Kritik an mangelnder Auswahl bei E-Autos

Branchenverband PCA: Autoabsatz zieht im August überraschend an

VW-, BMW-, Mercedes-Aktien tiefer: Extra-Steuer für schwere Autos in Frankreich könnte wohl deutsche Modelle treffen