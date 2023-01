Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Montagvormittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 67,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,70 EUR. Bei 67,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.760 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,35 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 34,49 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.716,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umsetzen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,61 EUR je Aktie.

