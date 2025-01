Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Mittag ausgebremst

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 52,65 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 52,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,37 EUR. Bei 52,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 437.133 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,10 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,36 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 EUR, nach 3,44 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,53 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 9,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

