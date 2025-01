Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,09 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 53,09 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,37 EUR. Bei 52,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 830.589 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,88 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,41 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,36 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,20 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,68 EUR je Aktie aus.

